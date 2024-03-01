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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا .. حادث دهس يخلف 17 جريحا وأطفالا بين المصابين

صدى البلد

وقع حادث مثير للقلق في شتشيتسين، بولندا، عندما دهست سيارة المارة، مخلفة وراءها سلسلة من الإصابات.

تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 17 شخصا، بينهم أطفال، قد تعرضوا للأذى في هذا الحدث المأساوي.

ووفقا لما نشرته جي بي نيوز، في شتشيتسين، بولندا، انحرفت سيارة وسط حشد من المارة، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 17 شخصًا، وتشير التقارير إلى وجود أطفال بين الجرحى. ويُزعم أن السائق واصل القيادة واصطدم بمجموعة أخرى قريبة، مما أدى إلى تكثيف نطاق الحادث.

 تم حشد خدمات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث لرعاية المصابين وإدارة آثار الحادث. وتقوم السلطات المحلية بتنسيق الجهود لتقديم المساعدة الطبية وضمان السلامة العامة في المنطقة المتضررة.

 بعد مشهد الفوضى، فر سائق السيارة من المنطقة ولكن تم القبض عليه بعد ذلك من قبل سلطات إنفاذ القانون. تم التعرف على المشتبه به على أنه مقيم في شتشيتسين يبلغ من العمر 33 عامًا، وهو الآن رهن الاحتجاز ويواجه اتهامات تتعلق بالحادث.

 تشير التقارير الأولية إلى إصابة 19 شخصًا بجروح جراء الحادث، منهم اثنان في حالة حرجة. وتحذر السلطات من أن عدد الضحايا قد يتقلب مع ظهور المزيد من التفاصيل وإجراء التقييمات الطبية.

أكدت السلطات أن الحادث لا يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابي، وفقًا للبيانات التي قدمها باول بانكاو، المتحدث باسم شرطة شتشيتسين. وأكد المحافظ آدم روداوسكي اعتقال الشخص المسؤول عن الحادث، مؤكدا للجمهور أن المنطقة تحت سيطرة الشرطة.

أدى حادث السيارة الذي وقع في شتشيتسين، بولندا، إلى اهتزاز المجتمع ودفع المستجيبين للطوارئ ووكالات إنفاذ القانون إلى اتخاذ إجراءات سريعة. ومع استمرار التحقيقات وتلقي المصابين الرعاية الطبية، تعمل السلطات بجد للتأكد من المدى الكامل للحادث وتقديم الدعم للمتضررين من هذا الحدث المأساوي.

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