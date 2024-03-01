بعد وفاة والده| شاهد كيف دعم لاعبو الأهلي كوكا قبل مواجهة يانج أفريكانز

حرص لاعبو الأهلي على دعم لاعب الفريق أحمد نبيل كوكا الذي توفي والده منذ قرابة الشهر، قبل لقاء المارد الأحمر ويانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الأهلي على إلتقاط صورة تذكارية ويحملون صورة تجمع أحمد نبيل كوكا ووالده قبل انطلاق المباراة.

ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف في الدقيقة 46 من عمر اللقاء بعد تمريرة حاسمة من على معلول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من النادي الأهلي، دون أن يسفر عن أي أهداف، سوى هدف تم إلغائه بداعي التسلل الذي أحرزه بيرسي تاو بعد تمريرة من موديست.

وارتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وارتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما ارتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود، وارتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، كالتالي.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: موديست.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

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