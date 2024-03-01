فوّض مرتضى منصور| نجل حلمي بكر يوجّه اتهامًا خطيرا لـ زوجة والده الراحل

غيب الموت الموسيقار الكبير حلمي مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض، قبل ساعات من تفويض هشام حلمي بكر للمستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن للقضايا، بعد أيام من أزمة إختفاء والده، وإتهامه بأن زوجته سماح القرشي مختطفاه في إحدى قرى مصر.

ومن المقرر أن يكون ابن حلمي بكر، في مصر، من أجل عزاء والده الذي يتم تحديده لاحقا، ومتابعة اتهامه لزوجة والده والتحقيق من ملابسات وفاته.

وكان هشام ابن حلمي بكر اتهم زوجة حلمي بكر بإختطفافه وهروبها به إلى أحد قرى الريف المصري، ومنع أسرته وزملاؤه الموسيقيين من التواصل معه، كما أنها رفضت طلب عائلة حلمي بكر أن يعود حلمي معهم إلى شقته بالمهندسين خلال آخر زيارة لهم منذ أيام.

ونفت سماح زوجة حلمي ما قاله هشام ابن حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أن حلمي بكر هو من رفض الذهاب للمستشفى لمدة وصلت إلى شهر وهو في القاهرة، فقرروا الذهاب للشرقية واعتبارها فترة نقاهة، كما قالت أن هشام حلمي بكر كان في القاهرة في وقت وجود حلمي بكر هناك وهو من رفض آن يزور والده.

ورحل الموسيقار حلمي بكر، عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 87 عامًا، في مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم.. ورد، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.