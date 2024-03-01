أمير هشام يكشف مكاسب الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز

حقق النادي الأهلي، فوزا ثمينا بهدف دون رد، على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا،

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "عمرو السولية في رأيي هو أهم مكسب من مكاسب الاهلي العديدة المرحلة الأخيرة".

بهذا الفوز جاء الأهلي في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة بينما حل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ليصعد الفريقين إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.