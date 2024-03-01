عنده حيرة لذيذة.. إعلامي يطرح سؤالا للجمهور بشأن كولر

حقق النادي الأهلي، فوزا ثمينا بهدف دون رد، على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "بصراحة الراجل ده بقى عنده حيرة لذيذة اوي في كل مركز بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين ودي حاجة تحسب له بكل تأكيد.. كولر مدرب عارف بيعمل ايه".

بهذا الفوز جاء الأهلي في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة بينما حل يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ليصعد الفريقين إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة.



وخاض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.