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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قريبا.. تصنيع الأسلحة الأمريكية خارج الولايات المتحدة | تقرير

صدى البلد

مع إرهاق الصراعات العالمية لترسانات الولايات المتحدة، يجري تحول كبير في تصنيع الأسلحة الأمريكية، مع ظهور أستراليا كشريك رئيسي في هذا التطور الصناعي.

وفي مصانع الذخيرة الأسترالية النائية، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز،  تستعد الشراكة بين الشركات الأسترالية والأمريكية لتعزيز إنتاج قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة لتلبية الطلب المتزايد على الأسلحة وسط الصراعات المستمرة. العميد. وأكد أندرو لانجفورد، المدير العام الأسترالي المسؤول عن التصنيع المحلي للأسلحة الموجهة والمتفجرات، أن هذا التعاون يمثل استثمارًا في مشروع جماعي، وليس مجرد شراء السلع.

ويعكس التحرك نحو الإنتاج المشترك اعترافًا أوسع في واشنطن وعواصم أخرى بأن الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها تلبية الطلب المتصاعد على الأسلحة في عصر الحروب الطويلة والتهديدات الناشئة من القوى الكبرى مثل الصين. ونتيجة لذلك، يقود البنتاغون الجهود الرامية إلى توسيع الإنتاج مع الدول الحليفة مثل بولندا واليابان والهند. ومع ذلك، برزت أستراليا، بتحالفها الطويل الأمد مع الولايات المتحدة، باعتبارها المرشح الأوفر حظا في هذه المبادرة، مما أدى إلى تسريع الجهود التعاونية مع مقاولي الدفاع الأمريكيين مثل شركة لوكهيد مارتن.

تشير اتفاقيات الإنتاج المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا إلى تحول نحو نهج جماعي أكثر في التصنيع الدفاعي، مما يتطلب ثقة أكبر واستثمارات كبيرة. وشدد بيل لابلانت، وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة، على أن هذه الجهود بمثابة مخطط لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى.

بالنسبة لأستراليا، فإن وضع نفسها كمركز للإنتاج الدفاعي يوفر الفرص والتحديات. وسط التقدم العسكري المتزايد للصين، يهدف تعاون أستراليا مع الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الأسلحة العالمية.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالمصانع الأجنبية وإمكانية حدوث تحول في السياسة الأمريكية. ويعترف المسؤولون الأستراليون بالحاجة إلى التقدم السريع في عمليات التصنيع لضمان الردع الفعال ضد الخصوم مثل الصين.

ومع تقدم مشاريع الإنتاج المشتركة، تهدف أستراليا إلى إنتاج كمية كبيرة من الأسلحة الأمريكية سنويًا، مع خطط للنمو الموسع في المستقبل القريب. ومن المتصور أن يؤدي هذا النهج التعاوني، الذي يسترشد بالتزام طويل الأجل، إلى تعزيز الأمن العالمي والحفاظ على نظام عالمي قائم على القواعد.

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