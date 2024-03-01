مصطفى شوبير: متشوقون لمواجهة الزمالك

علق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، على فوز فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: المشاركة في المباريات بتفرق طالما متواجد في الملعب وهناك ضغوطات كبيرة في الأهلي وذلك بسبب البطولات.

واضاف: نحترم كل الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وفي انتظار القرعة وجاهزين لمواجهة أي فريق والأهلي لا يخشى مواجهة أي فريق.

واختتم: سنلعب في المباراة المقبلة أمام نادي كبير بحجم الزمالك في نهائي كأس مصر، ومتشوقين لهذه المباراة وهذه الأجواء ليس جديدة على الأهلي وسبق لنا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وما زال هناك فترة من أجل الراحة بسبب الإرهاق الفترة الماضية وأتمنى حصد كأس مصر بكل تأكيد.

وفاز الأهلي بهدف دون رد على نظيره يانج أفريكانز في الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.