الصحفيين توجه الدعوة الثانية لعقد الجمعية العمومية 15 مارس

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، الجمعة 1 مارس 2024م، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 15 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

اعتماد الميزانية العمومية

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2022م، والسنة المنتهية فى 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتى "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعامى 2022م، و2023م، وكذا تقرير مجلس النقابة.