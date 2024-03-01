عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف : جميل الاستعداد لرمضان والأجمل التحضر للقاء الله عز وجل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الجمعة بقيادات الدعوة وأئمة محافظة بني سويف، وذلك بمسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بصفط راشين بإدارة أوقاف ببا ببني سويف.

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الحضور باكتمال هذا الصرح العظيم (مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير)، مؤكدًا أنه إذا أردت أن تعرف أصالة الرجل فانظر إلى حنينه لوطنه وارتباطه به وحبه له، سواء أكان وطنًا عامًا أم مكانه الذي نشأء فيه.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فجميل أن نستعد لرمضان، والأجمل منه أن نستعد للقاء الله (عز وجل)، فرمضان يعتبر وسيلة، فهو سبيلنا إلى الله وطريقنا إليه، فليس رمضان مقصودًا لذاته وإنما لما هو أبعد، فزيارة القبور شرعت لترقيق القلوب، وشتان بين زيارة القبور عامة، وزيارة قبور الأهل والخاصة ومن نشأت بينهم وتربيت على أيديهم، فالعظة هنا أشد وأبلغ.

واكد على ضرورة أن يكون الداعية خير مثال على تجسيد دعوته، فعندما يخالف فعل الداعية قوله يكون صادًا عن سبيل الله، وقد قالوا حال رجل في ألف أو حال امرأة في ألف خير من كلام ألف لرجل أو امرأة، فالداعية يدعو الناس بأخلاقه وتصرفاته قبل أقواله ومواعظه، فيمكن للمنافق خداع بعض الناس كل الوقت، ويمكن أن يخدع كل الناس بعض الوقت، ولكن لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت، يقول الشاعر:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

واضاف أن من قصر في عمله وقتًا أو إهمالًا، فهو يأكل سحتًا، يقول أحد الحكماء: يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا ، ولكنك إلى نصيبك من الباقية أحوج، فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرة وكانت عينك على طاعة الله مَرَّ بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا فأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة، وإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا على حساب نصيبك من الآخرة ضيعت نصيبك من الآخرة وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر، وليس لك منه إلا ما كتب لك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

فوّض مرتضى منصور| نجل حلمي بكر يوجّه اتهامًا خطيرا لـ زوجة والده الراحل

ترشيحاتنا

شاب يطعن 4 مصلين داخل مسجد بالأردن.. فيديو

كولر يحدد شروط عودة كهربا للمشاركة في المباريات مع الأهلي

"أغذية" الإماراتية ترفع حصتها إلى 70% في شركة أبوعوف

الصين تعلن نجاح عملية استنساخ اثنين من الماعز

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للإسهام في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

مدرس الفيزياء يكشف تفاصيل تنفيذ جريمة إنهاء حياة إيهاب أشرف (مفاجأة بالتحقيقات)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستكمل المسيرة.. ابن الدكتور هاني الناظر يصف أولى العلاجات الطبية

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

ماكنش قادر يتحرك.. كيف تحمي نفسك من مرض حلمي بكر

وفاة حلمي بكر.. آخر أزمات الملحن الراحل وأشهر زيجاته

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ