وزير الأوقاف : جميل الاستعداد لرمضان والأجمل التحضر للقاء الله عز وجل

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الجمعة بقيادات الدعوة وأئمة محافظة بني سويف، وذلك بمسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بصفط راشين بإدارة أوقاف ببا ببني سويف.

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الحضور باكتمال هذا الصرح العظيم (مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير)، مؤكدًا أنه إذا أردت أن تعرف أصالة الرجل فانظر إلى حنينه لوطنه وارتباطه به وحبه له، سواء أكان وطنًا عامًا أم مكانه الذي نشأء فيه.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فجميل أن نستعد لرمضان، والأجمل منه أن نستعد للقاء الله (عز وجل)، فرمضان يعتبر وسيلة، فهو سبيلنا إلى الله وطريقنا إليه، فليس رمضان مقصودًا لذاته وإنما لما هو أبعد، فزيارة القبور شرعت لترقيق القلوب، وشتان بين زيارة القبور عامة، وزيارة قبور الأهل والخاصة ومن نشأت بينهم وتربيت على أيديهم، فالعظة هنا أشد وأبلغ.

واكد على ضرورة أن يكون الداعية خير مثال على تجسيد دعوته، فعندما يخالف فعل الداعية قوله يكون صادًا عن سبيل الله، وقد قالوا حال رجل في ألف أو حال امرأة في ألف خير من كلام ألف لرجل أو امرأة، فالداعية يدعو الناس بأخلاقه وتصرفاته قبل أقواله ومواعظه، فيمكن للمنافق خداع بعض الناس كل الوقت، ويمكن أن يخدع كل الناس بعض الوقت، ولكن لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت، يقول الشاعر:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم

واضاف أن من قصر في عمله وقتًا أو إهمالًا، فهو يأكل سحتًا، يقول أحد الحكماء: يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا ، ولكنك إلى نصيبك من الباقية أحوج، فإن أنت بدأت بنصيبك من الآخرة وكانت عينك على طاعة الله مَرَّ بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا فأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة، وإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا على حساب نصيبك من الآخرة ضيعت نصيبك من الآخرة وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر، وليس لك منه إلا ما كتب لك.