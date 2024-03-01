دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: الفوز على يانج منحنا صدارة المجموعة

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق هدفه خلال مباراة يانج ‏أفريكانز بعد الفوز والحصول على الثلاث نقاط والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏متصدرًا قمة المجموعة الرابعة، وهو أمر في غاية الأهمية.‏

وأضاف أبو علي: حسمنا التأهل في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز، ولكن كان ‏أمامنا تحد آخر وهو تحقيق الفوز وإنهاء مرحلة المجموعات بالتواجد على قمة المجموعة.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن جميع المباريات التي يخوضها الأهلي صعبة، لافتًا إلى أن أداء الأهلي ‏يتطور من مباراة لأخرى.‏

وتطرق أبو علي للحديث عن مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 8 مارس ‏الجاري في السعودية، مؤكدًا أنها مباراة ديربي بكل تأكيد، متمنيًا أن يكون الفوز حليف الأهلي ‏والتتويج بأول ألقابه مع الفريق الأحمر.‏

واختتم وسام أبو علي تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي، مؤكدًا ثقته في دعمهم الفريق ‏في مباراة نهائي كأس مصر من خلال تواجدهم وتشجيعهم للتتويج باللقب.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وحل فريق يانج أفريكانز وصيفًا للمجموعة.‏