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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| حارس الأهلي: جاهزون للزمالك بنهائي الكأس .. وهدفنا التتويج باللقب

حمزة علاء
حمزة علاء

أعرب حمزة علاء، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على يانج أفريكانز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في ختام ‏منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على جاهزية الفريق لأي مواجهة في ‏ربع النهائي.‏

وقال: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز والتأهل إلى دور ربع النهائي في صدارة المجموعة ‏الرابعة، وجاهزون لأي مواجهة في دوري الأبطال خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن هدفنا هو ‏التتويج باللقب.‏

وأكد حارس الأهلي أن غيابات الفريق مؤثرة للغاية لا سيما الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ‏ولكن الأهلي بمن حضر، وهو ما اعتاد عليه الجميع، موضحًا أن هناك تنافسًا بين اللاعبين وهو ‏ما يصب في مصلحة الفريق بشكل عام.‏

واختتم حمزة علاء تصريحاته قائلًا: جاهزون لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر لها ‏يوم 8 مارس الجاري في السعودية، وقادرون على الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

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