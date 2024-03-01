دوري أبطال إفريقيا| حارس الأهلي: جاهزون للزمالك بنهائي الكأس .. وهدفنا التتويج باللقب

أعرب حمزة علاء، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على يانج أفريكانز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في ختام ‏منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على جاهزية الفريق لأي مواجهة في ‏ربع النهائي.‏

وقال: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز والتأهل إلى دور ربع النهائي في صدارة المجموعة ‏الرابعة، وجاهزون لأي مواجهة في دوري الأبطال خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن هدفنا هو ‏التتويج باللقب.‏

وأكد حارس الأهلي أن غيابات الفريق مؤثرة للغاية لا سيما الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ‏ولكن الأهلي بمن حضر، وهو ما اعتاد عليه الجميع، موضحًا أن هناك تنافسًا بين اللاعبين وهو ‏ما يصب في مصلحة الفريق بشكل عام.‏

واختتم حمزة علاء تصريحاته قائلًا: جاهزون لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر لها ‏يوم 8 مارس الجاري في السعودية، وقادرون على الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.