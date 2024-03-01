مسؤولون أمريكيون: بايدن سيعلن عن إسقاط المساعدات الإنسانية جواً لغزة

أشار تقارير لسكاي نيوز البريطانية، إلى أن الرئيس جو بايدن يستعد للإعلان عن مبادرة إنسانية مهمة تهدف إلى تقديم المساعدات لغزة من خلال عمليات الإنزال الجوي العسكرية.

وفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين مجهولين تحدثوا إلى رويترز، من المتوقع أن يكشف الرئيس بايدن عن خطته لإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا عسكريًا على غزة اليوم.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات والأزمات الإنسانية في المنطقة، لا سيما في أعقاب الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل فلسطينيين كانوا يتجمعون لجمع المساعدات الغذائية. ويشير الإسقاط الجوي المقترح إلى خطوة استباقية من قبل إدارة بايدن لتلبية الاحتياجات الملحة للناس في غزة.

ومع ظهور التفاصيل المتعلقة بحجم عملية المساعدات ولوجستياتها، من المتوقع أن يجذب هذا الإعلان اهتمامًا وتفاعلًا كبيرًا من المجتمع الدولي.