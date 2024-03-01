مستعدون للحرب إذا فرضت علينا.. رسالة تهديد لبنانية لجيش الاحتلال

ذكر وزير الخارجية اللبناني أن أي هجوم صهيوني على الأراضي اللبنانية لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية، مضيفاً «أننا نريد سلامًا على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا».

وفي تصريحات له؛ قال بوحبيب " أن مندوبين دوليين نقلوا لنا تهديد حكومة الاحتلال، وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا"، موضحاً أنّ الفرنسيين طرحوا أفكاراً جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل.

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أنّ حزب الله والحوثيين أعلنوا أنهم سيوقفون الهجمات إذا أوقفت تل أبيب الحرب على غزة».

وختم " أننا نريد حلًا كاملًا مع الاحتلال على موضوع الحدود وليس أنصاف الحلول".