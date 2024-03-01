شاب يطعن 4 مصلين داخل مسجد بالأردن.. فيديو

أفادت وكالة عمون الأردنية بأن شابا ثلاثيني اعتدي طعنا بالسكين علي عدد من المصلين أثناء صلاة العشاء بمسجد الصحابة بالعاصمة الأردنية عمان، وتم الاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح طفيفة.

وأشارت وكالة “عمون” الأردنية إلى أن من قام بحادث الطعن يعاني اضطرابات نفسية، ودخل المسجد عندما كان المصلون يؤدون صلاة العشاء واعتدى على 4 منهم، مشيرة إلى أن إصاباتهم كانت طفيفة وتم إسعافهم وحالتهم العامة حسنة.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص مرتكب هذا العمل وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث ودوافعه.