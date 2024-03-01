مش قادر أستنى.. وسام أبوعلي يتحدث عن مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفه خلال مباراة يانج ‏أفريكانز، اليوم، بالفوز والحصول على الـ3 نقاط، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ‏متصدرا قمة المجموعة الرابعة، مؤكدا أنه أمر في غاية الأهمية.‏

وأضاف "أبو علي" : "حسمنا التأهل في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز، لكن كان ‏أمامنا تحد آخر، هو تحقيق الفوز وإنهاء مرحلة المجموعات، بالتواجد على قمة المجموعة".

وتطرق وسام أبو علي للحديث عن مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في السعودية، مؤكدًا أنها مباراة ديربي بكل تأكيد.

وتمنى أن يكون الفوز حليف الأهلي، ‏وأن يتوج بأول ألقابه مع الفريق الأحمر.‏

ووجه "أبو علي" رسالة لجماهير الأهلي، مؤكدًا ثقته في دعمهم للفريق ‏في مباراة نهائي كأس مصر، من خلال تواجدهم وتشجيعهم للتتويج باللقب.

وأكد أنه “لا يطيق الانتظار” للتواجد واللعب في المباراة.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.