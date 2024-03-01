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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تمدد ساعات الانتخابات وسط انخفاض نسبة المشاركة

صدى البلد

 توجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، حيث تشير التقارير إلى انخفاض نسبة المشاركة بشكل ملحوظ بعد الساعات العشر الأولى من التصويت.

وفقاً لتقرير صحيفة الجارديان، بلغت نسبة إقبال الناخبين 27% فقط في جميع أنحاء البلاد بعد 10 ساعات، بينما سجلت طهران نسبة إقبال 12% فقط بعد ثماني ساعات.

واستجابة لانخفاض معدلات المشاركة، أعلن المسؤولون عن تمديد غير متوقع لساعات الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، مما سمح لأكشاك التصويت بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي في محاولة لتعزيز الإقبال. وأعربت السلطات عن تفاؤلها بأن نسبة المشاركة النهائية ستتجاوز نسبة 42.5% المسجلة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2020.

وشدد النظام الإيراني على أهمية الإقبال الكبير على التصويت لمواجهة مزاعم التحديات المتعلقة بالشرعية وعدم الرضا عن حكمه. ومع ذلك، انتقدت جماعات المعارضة تمديد ساعات الاقتراع ووصفته بأنه إجراء يائس.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز قبضة الفصائل المتشددة على البرلمان ومجلس الخبراء، وهو الهيئة المسؤولة عن تعيين المرشد الأعلى المقبل. وقد تم استبعاد العديد من المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات، مما أدى إلى مخاوف بشأن مصداقية العملية الانتخابية بين الناخبين.

وقد ساهم تراجع تأثير الحركة الإصلاحية، الذي تفاقم بسبب التحديات الاقتصادية وعدم الرضا عن تعامل الحكومة مع قضايا مثل جائحة كوفيد-19، في انتشار لامبالاة الناخبين.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات لقمع حركات المقاطعة وتعزيز المشاركة، أشارت الاستطلاعات الهاتفية الداخلية التي أجريت قبل الانتخابات إلى أن ثلاثة أرباع السكان لا ينوون التصويت.

وفي خطوة اعتبرت بمثابة مزيد من خنق المعارضة، أعلن النظام الحكم على الفائز بجائزة جرامي شرفين حاج بور بالسجن لمدة أربع سنوات تقريبًا بتهم "الدعاية ضد المؤسسة" و"تشجيع الاضطرابات العامة". وتزامن هذا الإعلان مع يوم الانتخابات، مما يعكس القمع المستمر الذي تواجهه الأصوات المعارضة في إيران.

 

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