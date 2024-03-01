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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يفوز على الاتحاد في كلاسيكو السعودية بثلاثية

صدى البلد

نجح الهلال في قلب تأخره أمام ضيفه اتحاد جدة إلى انتصار ثمين بنتيجة 3-1، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا"، بقمة الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم "العميد" أولا بهدف نجولو كانتي في الدقيقة 12، لكن الزعيم رد بثلاثية من توقيع صالح الشهري، ومالكوم أوليفيرا، وسعود عبدالحميد في الدقائق 39، و59، و67.

وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم أمس الخميس.

بينما تجمد رصيد الاتحاد، الذي دخل المباراة مثقلا بالغيابات، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي، حيث رفض هدية الوحدة الذي عطل التعاون، الرابع ب39 نقطة، بالتعادل معه.

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