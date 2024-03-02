هاجر السراج عن نجاح مسلسل حالة خاصة: حاسة برهبة ومش مستوعبة

كشفت الفنانة هاجر السراج، تفاصيل مشاركتها في مسلسل حالة خاصة، معلقة:«مكنتش متوقعة ولا مستوعبة النجاح اللي حصل، وحسيت برهبة مستمرة معايا لحد الآن».

وعلقت هاجر السراج، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد قائلة: «شخصية رام الله مكانتش مثالية أو لطيفة علشان تساعد نديم، والناس بدأت تتعصب في نص المسلسل بسبب اللي عملته مع الأبطال، وكانوا متفاعلين أكتر من دوري ومعاملتي لشخصية نديم».

مليان مشاعر

وبشأن صعوبة المشاهد، علقت هاجر السراج قائلة: «أكتر مشهد حبيته في المسلسل لما اتكلمت مع نديم في مكتبه خصوصا أنه كان مشدود نفسيا في الوقت دا، والمشهد اللي بيكون مليان مشاعر بيكون صعب جدا، خصوصا أنه بيكون في صمت أكتر».