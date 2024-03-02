سيدة تثير الجدل بالنجاة من اعتداء بزر سري في السيارة .. ماذا حدث؟

أثارت أميليا هانكوك وهي سيدة بريطانية الجدل وذلك بعد أن أكدت أنها قد تمكنت بواسطة زر سري في سيارتها من حماية نفسها من كارثة ، إذ استخدمت تلك الزر للقيام بإجراء مكالمة طوارئ وذللك خلال تعرضها لاعتداء، مما تسبب في نجاتها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فقد صدمت السيدة الجميع وذلك في قاعة المحكمة وذلك بعد الكشف عن وجود ميزة إنقاذ الحياة وذلك في سيارتها، مما تسبب في دهشة القاضي روبرت لوي وذلك من ميزة السيارة والتي تعد غير معروفة أثناء المحاكمة وذلك في محكمة جلوستر كراون.



وقالت سوزان كافندر، المدعية العامة، إنها قد صدمت أيضًا وذلك عندما شرحت أميلا كيف قد استخدمت زر SOS السري وذلك في سيارتها للقيام بإجراء مكالمة طوارئ للشرطة وذلك بعد أن قام أشتون بوتر بالاعتداء على شريكته أميليا، مما قد تسبب لها بأذى جسدي.