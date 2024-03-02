فتاة مصرية تثير ضجة في المغرب وتتصدر التريند.. ما القصة ؟

تعد اللهجة المغربية من أصعب اللهجات العربية نطقا وفهما على الإطلاق ، وذلك بالنسبة لباقي الجنسيات العربية، إلا أن الفتاة الشابة ميساء خليفة قد استطاعت من خلال مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات

لفتت ميساء خليفة أنظار الشعب المغربي، وذلك لاتقانها للغة المغربية ، مما لفت أنظار الآلاف من المغاربة ممن قاموا باعادة مشاركة المقطع والتعبير عن إعجابهم بها.

ظهرت الشابة في المقطع والذي أصبح الترند الأول في المغرب وتم تداوله عبر تطبيق اليوتيوب وتم تسجيله مع أحد الكوميديين المغاربة خلال زيارته لمصر وهو الزوبير هلال والتي تحدثت معه باللغة المغربية الدارجة وذلك بكل طلاقة، بل وحتى اللغة الأمازيغية والتي تعتبر لغة ثانية في المغرب وكأنها ولدت بين عادات وتقاليد الدولة المغربية

وقد كشفت أن السر لإتقانها اللهجة المغربية عشقها للثقافة المغربية مما دفع الكثيرين إلى الدعوة إلى منحها الجنسية المغربية