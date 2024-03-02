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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتخفيضات 40% للسلع .. وكرتونة رمضان بسعر 185 جنيه

صدى البلد

أعلنت طلبات  إطلاق عدد من العروض والمبادرات المميزة المقدمة من طلبات مارت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحت شعار "مهرجان عروض رمضان"، وحتى نهاية شهر رمضان، تشمل خصومات تصل الى 40% على منتجات متعددة، وتقديم وجبات الإفطار والسحور الجاهزة من أفضل السلاسل والعلامات التجارية. كما تقدم طلبات مارت كرتونة رمضان المتكاملة بسعر 185 جنية، حيث تحتوي مكوناتها على أرز، سكر، مكرونة، صلصة، زيت، شاي، هذا الى جانب توفير مجموعة واسعة من منتجات رمضان (ياميش رمضان) بأسعار تنافسية. كما تقدم طلبات مارت في الشهر المبارك مجموعة واسعة من الحلويات والمشروبات الرمضانية من أفضل العلامات التجارية للحلويات المتوفرة على طلبات مارت.


وتهدف طلبات مارت من خلال هذه العروض إلى تقديم المنتجات الرمضانية المختلفة، الغذائية وغير الغذائية في مكان واحد بأسعار تنافسية للعملاء والعملاء المحتملين من خلال شراكات مبتكرة وفاعلة مع أفضل العلامات التجارية، وتوفير كل ما يحتاجون إليه في رمضان في غضون 20 دقيقة فقط، كما سيتمكن عملاء طلبات من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الديكورات الرمضانية والأدوات المنزلية المختلفة بأسعار تنافسية من خلال طلبات مارت.


وفي هذا الصدد، قال محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت: "نحن ملتزمون بتقديم كل ما يحتاجه عملاؤنا في مكان واحد، بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الضغوط والأعباء المالية خلال الشهر الكريم خصوصا مع اختلاف احتياجات الأسر المتنوعة، وسنقدم في طلبات مارت عدد من العروض علي الوجبات والحلويات المتميزة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة وكذلك الأدوات المنزلية والعديم من المنتجات وذلك في أقل من 20 دقيقة. 


وأضاف سكينة:"نحن نعتبر تلك العروض والمبادرات جزء من التزامنا في طلبات لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل نمط الحياة لعملائنا ومجتمعنا، ونسعى دائمًا لتلبية احتياجاتهم بأفضل الطرق الممكنة خلال شهر رمضان وفي كل الأوقات".
يذكر بأن خدمة طلبات مارت تشهد نموا مذهلا عاما بعد عام منذ إطلاقها في 2021، حيث ساهمت خلالها في تمكين العديد من شركاء النجاح من الموردين من نمو أعمالهم داخل قطاع التجارة السريعة وزيادة مبيعاتهم لأكثر من 280 موردا في 37 متجر مظلم في 9 محافظات، لتقدم بذلك مفهوما جديدا عن التجارة السريعة، من خلال منافذ بيع مخصصة ومتوفرة فقط لخدمات التوصيل سواء للمنتجات الغذائية والغير غذائية.

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