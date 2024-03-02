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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

ارشيفي
ارشيفي

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استعداد بلاده للعمل كوسيط لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذا كان هناك طلب من موسكو وكييف للتوسط.

وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: قال الوزير العراقي  "إذا توجه إلينا الطرفان (روسيا وأوكرانيا) بطلب الوساطة فسنتخذ خطوات في هذا الاتجاه".

ونوه وزير الخارحية العراقي  إلى أنه كان ضمن فريق الاتصال الذي شكلته جامعة الدول العربية، والذي ضم وزراء خارجية مصر والجزائر والعراق والأردن والإمارات والسعودية والسودان، بالإضافة إلى الأمين العام، في مارس 2022.

وأتم : "تمت دعوة هذه المجموعة للاتصال بالجانبين وتقديم الوساطة فقمنا بزيارة موسكو والتقينا بوزير خارجية روسيا الاتحادية (سيرغي لافروف)، وفي وارسو التقينا بنظيره الأوكراني وقدمنا اقتراحا للتوسط بين الطرفين، ولكن الظروف كانت صعبة للغاية".

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