عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا ، حيث أعلن إعلام فلسطيني عن استهداف مدفعية وطائرات الاحتلال تستهدف بكثافة غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجود مصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال مزارعين شمالي بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.