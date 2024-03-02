حار نهارا.. الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل الطقس خلال شهر رمضان

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد السعودي حسين القحطاني ان هطول الأمطار المتكررة سمة من سمات موسم الربيع، مع رياح نشطة”، مضيفًا: “بدأنا نتخلى تدريجيًّا عن الملابس الشتوية”.

وعن أحوال الطقس في شعر رمضان؛ توقع القحطاني في تصريحات إعلامية له، أن يكون شهر رمضان حارًّا في ساعات الظهيرة على المناطق الوسطى من المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير ، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.