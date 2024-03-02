انتحارية.. الجيش السوري يدك معاقل الإرهاب بطائرات مسيرة

استهدفت وحدات الجيش العربي السوري بطائرتين مسيّرتين (انتحارية) FPV تجمعين للفصائل "الإرهابية" على محور بلدة ‎القرقور بسهل الغاب بريف ‎حماة الشمالي الغربي.

وأفاد المعلومات الاولية - بحسب ماذكرت وسائل إعلام سورية- بسقوط قتلى وجرحى وتدمير سيارة محمل بكمية من الذخيرة.



وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بأن طائرات مسيّرة للجيش السوري استهدفت رتلين لهيئة تحرير الشام الإرهابي قرب بلدة سرجة جنوب إدلب وتوقع عدداً من القتلى.

واستهدف الجيش السوري برمايات الهاون نقاط هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة العنكاوي بسهل الغاب.

وفي وقت سابق؛ أستهدف الجيش السوري بالصواريخ الثقيلة مواقع الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي في قرى وبلدات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وكانت بعض وحدات الهندسة في الجيش السوري قامت بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بمنطقة الراشدين (تلة الشويحنة) في حلب من الساعة 9:00 حتى الساعة 18:00.

ومن جانبها ؛ نجحت القوى الأمنية السورية في ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والقذائف في مناطق متفرقة من درعا وريفها

