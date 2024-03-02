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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رشا عبد العال: بناء نظام ضريبى رقمي يضاهى الدول المتقدمة ويحقق العدالة

صدى البلد

نظمت شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"  وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إيتاكس عدة ورش عمل على مدار يومين تناولت استعراض أخر التحديثات التي تمت على المنظومات الضريبية في إطار التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية  .

أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  اهتمام ومتابعة وزير المالية الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، معربة عن تقديرها لفريق عمل كلا من شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إيتاكس لما قدموه من انجازات ونجاحات ملموسة في فترة زمنية وجيزة واصفًة لهم بشركاء النجاح في تطبيق مشروعات التحول الرقمي والميكنة لمصلحة الضرائب المصرية.

وقالت " رشا عبد العال "  إن هناك شراكة قوية تربط بين المصلحة و كلا من شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس منذ عدة سنوات ، مثمنًة جهودهما وتعاونهما مع المصلحة لتطبيق نظم مميكنة تساهم في  تحقيق العدالة الضريبية ، لافتة إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متواز ،ونجحت في تخطي كافة الصعوبات والتحديات،  موضحًة  أن التعاون المشترك والمستمر بين المصلحة وكل من شركة آي فاينانس  "شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"  وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبى متقدم يضاهى العديد من الدول المتقدمة ضريبيا ، وكان ذلك من خلال التعاون في تطبيق عدة مشروعات رقمية مثل الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى ،ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور  وغيرها من مشروعات التحول الرقمى بمصلحة الضرائب المصرية .


أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية"على حرص الشركة على استمرار التعاون مع الجهات الحكومية وخاصة مصلحة الضرائب المصرية وسعيها الدؤوب نحو تحقيق التحول الرقمى والشمول المالى وتطوير النظم الضريبية بما يتوافق مع التوجهات العالمية ، قائلا إنه يتم توظيف كافة  الإمكانيات المتاحة لدى شركةآي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركاتها التابعة والشقيقة، باعتبارها الشركة التي تقوم بإدارة وتشغيل المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح " إبراهيم سرحان " أنه كان للتعاون والتنسيق المتميز بين آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا الحلول الضريبية etax وتواصلهما مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أثره في تحقيق نجاحات متميزة في سبيل تطبيق مشروعات التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية  ، متمنيا استمرار التعاون مع مصلحة الضرائب لتحقيق استدامة النجاح المشترك.

وعلى صعيد متصل قال المهندس "  ياسر تيمور مستشار وزير المالية ومدير مشروعات تطوير مصلحة الضرائب  " إن مصلحة الضرائب تقوم بتطبيق العديد من مشروعات التطوير والميكنة في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمي ، لذلك كان لابد من وجود شركات كبيرة تعمل معها على تنفيذ هذه المشروعات، ومنها شركة آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إيتاكس .

وأوضح المهندس " ياسر تيمور " أن أحدث المنظومات التي تتعاون  آي فاينانس " شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية" مع مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذه هو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، مشيرا إلى أن من أهم المشروعات التي ساهمت في تطبيقها شركة  تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية -إيتاكس ، مشروع ميكنة مصلحة الضرائب ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مثمنا دور الشركتين في نجاح تطبيق هذه المنظومات.

وأعربت  " مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب" عن تقديرها لحرص كلا من شركة إيفينانس وشركة إيتاكس على استطلاع رأي العاملين بمصلحة الضرائب والمسؤولين عن تطبيق المنظومات الضريبية الحديثة  ، والتعرف على مقترحاتهم لتطوير دور الشركتين  في تطبيق هذه المنظومات والوقوف على السلبيات والعمل على علاجها والقضاء عليها وتعظيم الإيجابيات  وذلك  في ختام ورش العمل التي تم تنظمها، مؤكدة على حرص المصلحة على تقديم التوعية اللازمة لكافة الممولين بكافة مستجدات هذه المنظومات من خلال كافة وسائل التواصل وخاصة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت " مها على "  أن الإعلام الضريبي يحرص على التعاون مع مكتب إدارة المشروعات بالمصلحة من خلال تقديم التوعية بكافة مشروعات التطوير و الميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب منذ بداية تطبيقها سواء منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة و منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الايصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وغيرها من المشروعات ، مؤكدة على استمرار  الاعلام الضريبي في القيام بهذا الدور التوعوي حتى يتم الإنتهاء من تنفيذ وتطبيق كافة مشروعات تطوير وميكنة المصلحة ، وأيضا سيستمر هذا الدور بعد ذلك من خلال التوعية بكافة المستجدات والتحديثات.


ومن الجدير بالذكر أنه قد حاضر في اليوم الأول لورش العمل كل من فؤاد الوكيل، نائب رئيس قطاع المشروعات بشركة إى تاكس ، وطارق الكيكى، نائب رئيس قطاع عمليات SAP بشركة إى تاكس ، وأحمد حافظ نائب رئيس قطاع العمليات بشركة إى تاكس ، ومحمد ابراهيم، مدير أول العمليات بشركة إى فاينانس ، كما حاضر في اليوم الثاني لورش العمل كل من محمد عادل، مدير أول العمليات بشركة إى تاكس، وعمر علوى مدير ادارة أمن المعلومات بشركة إى فاينانس ، وهيثم علوان نائب رئيس قطاع الحوسبة السحابية بشركة إى فاينانس ، وادار هذه الورش اسلام شوقي الجمل نائب رئيس قطاع التسويق بشركة ايفينانس.

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