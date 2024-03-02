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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: تنظيم ورشتي عمل لدراسة الاحتياجات التدريبية الجديدة لمركز سقارة غداً

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه الثلاثين من خطته التدريبية للعام المالي الحالى 2023/2024 والذى ينطلق غداً الاحد ورشتى عمل حول منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقه 6) وذلك للكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات بالمحافظات والوزارة، وورشة عمل "تنقيح حقائب دورات الـ TOT" لخريجي دورة الـ TOT الاساسية اخر سنتين ، بحضور 224 مشارك.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة الاعداد الجيد والتشاركى الفعال و التنسيق بين مختلف الجهود لرفع كفاءة العاملين بالمحليات والتمكن من استخدام الأدوات اللازمة لإعداد خطة التدريب الجديدة للكوادر البشرية بالمحافظات للعام المالى 2024/2025 .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ، مشيراً إلى أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، تساعد فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030.

التنمية المحلية للخطة التدريبية الجديدة هشام امنة مركز سقارة

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