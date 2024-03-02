عميد إعلام الأزهر يلقي محاضرة حول مهارات التواصل ولغة الجسد

بمشاركة نخبة من الإعلاميين ورؤساء الهيئات الإذاعية والتليفزيونية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أقيمت اليوم السبت الثاني من مارس الجاري أولي المحاضرات تحت عنوان "مهارات التواصل ولغة الجسد"، والتي جاءت ضمن فعاليات الدورة السادسة والتي تحمل عنوان " الإعلام بين القيم ومهارات التواصل العصرية ".

ألقى المحاضرة الأستاذ الدكتور رضا أمين عميد كلية الاعلام بجامعة الأزهر، وتناولت المحاضرة الحديث علي أن مهارات التواصل الفعال تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في نجاح التواصل وبناء علاقات صحية ومثمرة مع الآخرين ، إذا أن تعلم واستخدام مهارات لغة الجسد بشكل فعال، فإن ذلك يساهم في فهم الآخرين بشكل أفضل وتحقيق الأهداف المرجوة في التواصل معهم.

وتطرقت الندوة إلى الحديث عن مهارات لغة الجسد والتي تعتبر جزءًا هامًا في عملية التواصل بين الأفراد، حيث تساعد في نقل المعلومة والرسالة بطريقة غير لفظية. وفهم لغة الجسد مهم في التواصل الإنساني، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من عملية الاتصال بين الناس.

يذكر أنه يحاضر بالدورة نخبة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي، وتأتى فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «57» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .

وجدير بالذكر أن اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي قد أقام سابقا العديد من الدورات ، وتنطلق الدورة السادسة في الثالث من مارس الجاري ولمدة خمسة أيام .