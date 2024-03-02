بشأن التجمعات والمسيرات.. الداخلية الكويتية توجه نداءً مهمًا للجميع

وجهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية نداء هاما بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.

وأكدت الوزارة أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.

وذكرت الوزارة أيضا أنه يمنع نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الإجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.

وناشدت الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

كما منعت الوزارة إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة