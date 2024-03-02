الاعتماد والرقابة الصحية: جلسة علمية عن دور الجودة في تنشيط السياحة العلاجية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والمقرر انطلاقه اليوم، السبت 2 مارس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى غد، الأحد 3 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تشارك خلال اليوم الأول للمؤتمر، في جلسة علمية بعنوان "تعزيز الثقة: دور الجودة والاعتماد في تنشيط صناعة السياحة العلاجية في مصر".

وتناقش الجلسة دور "الاعتماد" في صناعة السياحة العلاجية في مصر، وإمكانيات السوق المتاحة، وأهمية تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الطبية، فضلا عن تناول استراتيجيات الاستفادة من اعتماد المنشآت الصحية لجذب السياحة العلاجية إلى مصر وسبل التعاون المشترك بين هيئات اعتماد المنشآت الصحية لتعزيز قطاع السياحة العلاجية، مع التعرف على خطط الدول الأخرى الرائدة في السياحة العلاجية عالمياً، واستعراض فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تطبيق معايير الجودة في السياحة العلاجية.

يشارك بالجلسة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والدكتورة ريم الألفي، أستاذ التسويق بجامعة عين شمس، والدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أسعد رياض، مدير مكتب تيموس الإقليمي مصر.

ودعت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رواد المؤتمر لزيارة جناحها للتعرف على خطوات الحصول على اعتماد تيموس - جهار.