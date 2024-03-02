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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلامي الدكتور شادي الزيات مديرا تنفيذيا لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور شادي الزيات

أعلنت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية تعيين الدكتور شادي الزيات مديرا تنفيذيا للشركة، استكمالا لسلسلة النجاحات التى حققها بالشركة وفي خطوة نحو تمكين القيادات البارزة من المناصب التنفيذية بالشركة.

وشغل الزيات منصب العضو المنتدب للقطاع التجاري بالشركة قبل اختياره لمنصب المدير التنفيذي، وجاء قرار الشركة، لما حققه الزيات من نجاحات كبيرة في فترة توليه رئاسة القطاع التجاري.

وتنتهج الشركة سياسة قائمة على عدة محاور منها ثقل فريق العمل بقيادات شابة من ذوي الخبرة في القطاع العقاري سعيا لتحقيق استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع في مناطق مختلفة بمصر، علاوة على المنافسة على المراكز الأولى بين كبرى شركات التطوير العقاري.

وأعرب الزيات عن سعادته بثقة قيادات الشركة به واختياره لتولي تلك المهمة الكبيرة، لافتا إلى أنه يفخر بانتمائه لهذا الكيان الواعد والذي استطاع كسب ثقة العملاء والدخول في مشروعات كبرى خلال السنوات الأخيرة.

وأكد  أنه يمتلك خطة قوية لدعم أهداف الشركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ثقته في قوة فريق عمل الشركة وقدرته على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقرر تنفيذها.

ويمتلك الزيات خبرة كبيرة في مجال إعادة هيكلة الشركات ووضع خطط واستراتيجيات لمساعدتها لمواجهة العقبات والتحديات التي قد تواجهها نتيجة الأزمات الاقتصادية وتغيرات السوق . 
كما يتمتع الزيات بخبرة إعلامية كبيرة، ويقدم برنامج “صناع القرار “ على قناة صدى البلد، وانفرد بلقاءات إعلامية مع كبرى الشخصيات العامة والسياسيين البارزين، وعلى رأسهم  لقاءه مع وزير البترول وسفير الصين وسفير الهند وسفير البرازيل.

ويتمتع الدكتور شادي الزيات، بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاما، تولى خلالها مناصب متعددة في كبريات شركات التطوير العقاري، كما نجح في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 22 مليار جنيه في الشركات التي عمل بها، وذلك على مدار مسيرته المهنية.

ونجح الزيات في تسويق مشروعات في مناطق متنوعة أبرزها مرسى علم والتي حقق بها مبيعات بقيمة ملياري جنيه، كما نجح في تسويق مشروعات في العبور والمعادي وأكتوبر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي محفظة مشروعات متنوعة أضافت خبرات تراكمية متنوعة له، كما أكسبته خبرات في التعامل مع اختيارات العملاء وتقديم ما يناسبهم من أنظمة سداد تحقق التوازن مع الأنظمة المالية لدى الشركة

الإعلامي الدكتور شادي الزيات

 

الإعلامي الدكتور شادي الزيات
الإعلامي الدكتور شادي الزيات
الإعلامي الدكتور شادي الزيات
الإعلامي الدكتور شادي الزيات
الإعلامي الدكتور شادي الزيات
الإعلامي الدكتور شادي الزيات

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