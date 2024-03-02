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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شباب الصحفيين تتفقد" كلنا واحد" للسلع الغذائية بالقليوبية.. مواطنون: أنقذتنا من جشع التجار

صدى البلد

توقفت جبهة شباب الصحفيين عند الكيلو 37 طريق الإسكندرية الزراعي " طوخ" بمحافظة القليوبية لتفقد إحدي فروع مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن 2148 منهم 2031منفذ و6معارض رئيسية و44معرض فرعي و67 شادر في مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى انتهاء شهر رمضان الكريم انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطن البسيط .


وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: نوجة الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في توفير كافة السلع الغذائية في مكان واحد لليوم ال 15 على التوالي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40% وبجودة عالية .

وقال نادر بدر الدين: حرصت أثناء السفر إلي التوقف داخل المبادرة الوطنية للتعرف على السلع الموجودة وبالفعل اكتشفت أنواع متميزه جدا بسعر على قد الايد وكل ما تحتاجه الأسرة متوفر بكميات كبيرة وسعيد جدا بتواجد" كلنا واحد" حتى على الطرق السريعة والزراعية .


وأكد محمد يوسف: فعلا "كلنا واحد" حققت المعادلة الصعبة منتجات جيدة جدا وسعر منخفض عوضتنا عن جشع التجار الذين يستغلون المواسم لرفع الأسعار .

وأشار على السعيد إلي إن المبادرة حقا هي طوق النجاة لرجل الشارع البسيط ووجدنا الأرز والسكر المكرونه والزيت وياميش رمضان بأسعار أقل بكثير من الموجودة في السوبر ماركت والأسواق.


أوضح حمدي أبو النجا: كلنا واحد جمعت الأسرة المصرية ولا نحتاج الى الشراء من أماكن مختلفة فكل ما نحتاجه للشهر الكريم موجود في مكان واحد وفكرة تواجدها داخل المولات والسلاسل التجارية الكبيرة أمر أسعدنا كثيرا.

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