مخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مزمنة في قطاع غزة.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تزايد المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين بأمراض مزمنة في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن مسؤول صحي في قطاع غزة حذر من ارتفاع المصابين بأمراض مزمنة بعد انتهاء الحرب خاصة في ظل عدم تشخيص الحالات المصابة والتي لم تتلق الخدمة الطبية نتيجة ما يعانيه القطاع الصحي.

وأشار التقرير إلى أن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين بارتفاع ضغط الدم بين النازحين في قطاع غزة .

وتابع التقرير أن ارتفاع ضغط الدم لدى بعض النازحين سببه الحرب والضغوط اليومية المفروضة عليهم والأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة .

وأكمل التقرير أن سكان غزة يتناولون موادا غذائية معلبة تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والصوديوم.