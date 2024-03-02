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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تخطط لإنشاء قاعدة بحرية جديدة لمكافحة القرصنة في غرب بحر العرب

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، إن الهند تخطط لإنشاء قاعدة بحرية جديدة في جزر لاكشادويب قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد لتعزيز الأمن في المنطقة.

ومن المنتظر أن تعلن البحرية الهندية في 6 مارس الحالي عن خطط لبناء سفينة INS Jatayu في جزيرة Minicoy.

ومينيكوي هي الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب أرخبيل لاكشادويب، الذي يمتد على طرق التجارة البحرية الرئيسية بين مضيق ملقا وخليجي عدن وهرمز.

وقال بيان للبحرية 'ستعمل القاعدة على تعزيز الوصول التشغيلي وتسهيل الجهود التشغيلية للبحرية الهندية في عمليات مكافحة القرصنة ومكافحة المخدرات في غرب بحر العرب'.

وتمتلك الهند بالفعل قاعدة في لاكشادويب، وهي قاعدة INS Dweeprakshak في كافاراتي.
 

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