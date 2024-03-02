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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات معرض القاهرة: خصم من 30% إلى50% على المنتجات في اليوم الثاني

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

شهدت فعاليات اليوم الثالث من فعاليات معرض القاهرة الدوليEECA EXPO 2024 المقام  بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس الجاري  إقبال كثيف من قبل المواطنين للاستفادة من نسب الخصم والعروض المقدمة من الشركات العارضة والتي تراوحت مابين 30 في المائة حتى50 في المائة .
المعرض يقام  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وشهدت فعاليات  اليوم إعلان الشركات العارضة عن عروض حقيقية للمواطنين زوار المعرض ورفع نسب الخصم التى تراوحت مابين 30% الى 50%   بعد تزايد إقبال المواطنين على السلع المعروضة من قبل الشركات المشاركة والتي يصل عددها الي أكثر من 200 شركة .

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وشهدت صالات العرض تزايد توافد المواطنين اليوم السبت للاستفادة من يوم العطلة الرسمية لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة داخل المعرض .
واعلنت اليوم الشركات منذ انطلاق فعاليه اليوم الثالث عن كثير من العروض الخاصة خلال فترة المؤتمر المعرض وهو الامر الذي اسعد رواد المعرض وساهم في ارتفاع نسب البيع .
كما قدمت الأجنحة المشاركة مثل  جهاز الخدمة الوطنية تخفيضات كبيرة تراوحت ما بين30 الى 50% على منتجاتها  مثل المكرونات ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة ومستلزمات شهر رمضان الكريم كمال قدمت أمان تخفيضات كبيرة علي السلع الاساسية . 
وقدمت الشركات المشاركة من كافة القطاعات تخفيضات متنوعة رفعت من  تزايد الإقبال من المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم بارتفاع نسب الخصم المقدمة للجمهور من قبل الشركات المشاركة مؤكدين ان المعرض يأتي في وقت مهم قبل حلول شهر رمضان الكريم وهو الفترة التي تحتاجها الأسر المصرية لتدبير احتياجاتها من السلع والمستلزمات الحياتية .
 

وعبرت الأسر المصرية المتواجدة بالمعرض عن شكرها الى هيئةالمعارض الدولية لتنظيم هذا المعرض بهذا القدر العالي من التنظيم والتنسيق وايضا ارتفاع نسب الخصم الحقيقيه المقدمة من الشركات .
وعبر رؤساء الشركات وأصحاب الشركات وممثله الشركات والقطاعات المشاركة في المعرض عن شكرهم العميق اتجاه الهيئه المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات  لحسن التنظيم وحسن الاستقبال والحرص الشديد على تسجيل كافة العقبات التي تمكنهم من تقديم سلعهم ومنتجاتهم بجودة  وبشكل مناسب إلى الجمهور.
كان اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قد افتتح أول أمس الخميس 29 فبراير فاعليات معرض (القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 ) بنسخته ال 57 وشارك فى حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتي ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية والمهندس عصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة الليبى  وسوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة. 
وأعلن اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أنه تم اختيار دولة  ليبيا لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام فى نسخته السابع والخمسودين، بجانب مشاركة دولتي الكويت ونيبال.

ورحب اللواء شريف الماوردى ،بالعارضين الوطنيين الذين يمثلونهذا الصرح العظيم للصناعة المصرية .

وقال الماوردى إنه يشارك في المعرض لهذا العام مختلف القطاعات الإنتاجية والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب وزارتي الانتاج الحربي والداخلية ممثلة فى منافذ امان حيث بلغ عدد الشركات ما يزيد عن 200 شركة وذلك على مساحة عرض 16000 متر مربع 

 وأكد اللواء شريف الماوردي أن الهيئة تعمل على تقديم منتجات بجودة عالية ونسب خص حقيقية لصالح المواطن المصري وتقديم خدمة حقيقية تعمل على النهوض بالصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق للصناعة الوطنية عن طريق مثل هذه المعارض.

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