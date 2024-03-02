محلل عسكري أمريكي : الإسقاط جوا "وسيلة سياسية" لتوصيل المساعدات للمعدمين فى غزة

يلقي المحلل العسكري شون بيل الضوء على التعقيدات والمخاطر المرتبطة بعمليات الإنزال الجوي الأخيرة للمساعدات إلى غزة، مسلطًا الضوء على المخاوف المتعلقة بالفعالية والسلامة.

ويؤكد بيل، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أنه على الرغم من أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات قد تجذب الانتباه، إلا أنها تخدم "كوسيلة سياسية" أكثر من كونها وسيلة فعالة حقًا لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين. ويشير إلى أن حجم المساعدات التي يتم تسليمها عبر الطائرات يمكن مقارنتها بحجم المساعدات التي تقدمها شاحنة مساعدات واحدة، كما أن التوزيع يفضل أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى المنصات التي تم إسقاطها أولاً، بدلاً من إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

علاوة على ذلك، تشكل العملية مخاطر كبيرة على الأفراد على الأرض وداخل الطائرة نفسها. الطرود، التي تسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة في رياح يوم عادي، تشكل مخاطر على من هم أدناه. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقل المستمر للمنصات الثقيلة أثناء التفريغ يؤدي إلى عدم الاستقرار داخل الطائرة، مما يتطلب خبرة عسكرية متخصصة للتنفيذ بأمان.

ويؤكد بيل أيضًا على خطورة التحليق على ارتفاع منخفض وبطيء فوق منطقة حرب، خاصة في ظل وجود جماعات مثل حماس على الأرض. ويثير هذا الجانب من العملية "مخاوف خطيرة" فيما يتعلق بسلامة المشاركين.

في جوهر الأمر، يصف بيل عمليات إسقاط المساعدات جواً بأنها "أداة فظة" لتوصيل المساعدات، مشدداً على الحاجة إلى نهج أكثر شمولاً وإستراتيجية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.