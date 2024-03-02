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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز تستعرض المعايير المزدوجة للغرب في التعامل مع عدوان إسرائيل ضد غزة

صدى البلد

في مقال رأيه الأخير، يتعمق الكاتب الشهير نيكولاس كريستوف في المناقشة الدقيقة المحيطة بالمعايير المزدوجة في التدقيق الدولي في تصرفات إسرائيل في غزة. ويسلط كريستوف، وفقًا لنيويورك تايمز، الضوء على دفاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الرد العسكري الإسرائيلي من خلال التساؤل عن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة في ظروف مماثلة، مؤكدًا على المعايير المزدوجة في الانتقادات العالمية.

ويعترف كريستوف بحقيقة التدقيق المتزايد في معاملة إسرائيل للفلسطينيين مقارنة بالفظائع العالمية الأخرى، مستشهداً بإحصائيات الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم هذا التأكيد. وشدد على ضرورة اتباع نهج متوازن تجاه الأزمات الإنسانية العالمية، مشيراً إلى الوضع المقلق للأطفال في السودان والصراع المستمر في أوكرانيا.

ومع ذلك، يحذر كريستوف من استخدام هذه الفوارق لتبرير أو التغاضي عن التكلفة البشرية للصراع في غزة. وينتقد ما يعتبره قصفاً إسرائيلياً عشوائياً وتقييداً للمساعدات، مشدداً على المسؤولية المشتركة التي تتحملها الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل.

ويعترف كاتب العمود بتعقيد الوضع، معترفًا بصحة الانتقاد الموجه ضد إسرائيل ووجود معايير مزدوجة في الخطاب الدولي. ويدعو إلى فهم دقيق لهذه الديناميكيات، مؤكدا على أهمية إعطاء الأولوية للمخاوف الإنسانية على جداول الأعمال السياسية.

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