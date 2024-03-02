عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مكافحة الإرهاب السابق في بريطانيا يحذر من قمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

صدى البلد

في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز، سلط ديبيش جادير،  الضوء على التحذير الذي أصدره نيل باسو، الرئيس السابق لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا.

وحذر باسو من العواقب المحتملة لمنع الأفراد من التعبير عن معارضتهم لسياسات الحكومة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وغزة، مشيرًا إلى أن مثل هذا القمع يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى تأجيج التطرف ودفع الأفراد نحو العنف. وشدد على أهمية السماح بالاحتجاجات السلمية في ظل ديمقراطية ليبرالية، لأنها بمثابة وسيلة للأفراد للتعبير عن مظالمهم والتأثير على السياسة العامة.

ويناقش المقال أيضًا تصريحات رئيس الوزراء ريشي سوناك، التي انتقد فيها الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين لانحدارها إلى الترهيب والتهديد وأعمال العنف المخطط لها. وجاءت تعليقات سوناك في أعقاب دعوات من وزير الداخلية جيمس كليفرلي لأنصار الفلسطينيين لوقف مسيراتهم المنتظمة بسبب الضغط الذي يفرضونه على موارد إنفاذ القانون.

علاوة على ذلك، يسلط المقال الضوء على العبء المالي الكبير الواقع على مراقبة هذه الاحتجاجات، حيث ارتفعت التكلفة من 19 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر إلى أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني منذ الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر. 

وعلى الرغم من الضغوط المالية، دافع باسو عن شرعية المسيرات الوطنية، وجادل ضد وصفها بأنها حكم الغوغاء وحذر من مخاطر قمع الأشكال المشروعة من الاحتجاج.

ويختتم المقال برؤى من مات تويست، مساعد المفوض في شرطة العاصمة، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن استهداف السياسيين في منازلهم أثناء الاحتجاجات. وشدد تويست على ضرورة الحفاظ على النظام العام مع احترام حقوق الأفراد في الاحتجاج السلمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

200 سلعة غذائية .. خير مزارعنا يفتح أبوابه للمواطنين قبل رمضان 2024

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

إحباط تهريب مليون و300 ألف قرص مخدر في السعودية| صور

الاحتلال يعلن قصف حزب الله لقاعدة إسرائيلية في الجولان السورية

أسامة السعيد: الإنزال الجوي في غزة رسالة مصرية للعالم

محمد صلاح السبب | ليفربول يصدم منتخب مصر قبل معسكر مارس

تشريح الجثمان وتلطيخ سمعة الفتاة.. ماذا قالت صديقة نيرة الزغبي؟

لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل ونحذر من خطر اتساع رقعة الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج بالتتبيلة المدخنة لرمضان | بمذاق لا يقاوم

شاهد.. ساعة أمال ماهر تثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعرها خرافي

سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ