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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرة بملعب حماس.. مسئول أمريكي يعلن قبول إسرائيل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

صدى البلد

قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم السبت إن إسرائيل وافقت بشكل أساسي على إطار عمل مقترح لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والأمر الآن متروك لحماس للموافقة عليه، وفق ما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين "قبلوا بشكل أو بآخر" الاقتراح، الذي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة بالإضافة إلى إطلاق حماس للأسرى، والذي يشمل المرضى والجرحى والمسنين والنساء.

من جانبه، قال المسئول: “لقد وقع الإسرائيليون بشكل أساسي على عناصر هذا الترتيب”. وأضاف: "الكرة الآن في ملعب حماس ونحن مستمرون في الدفع بهذا الأمر بأقصى ما نستطيع".

وأطلع المسئول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لهم مناقشة تفاصيل محادثات وقف إطلاق النار الجارية علنًا.

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