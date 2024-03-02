مدرب فيوتشر: نسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالكونفدرالية

قال تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر المصري، إن فريقه جاهز لمواجهة الهلال الليبي غداً الأحد في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية، بستاد السلام بالقاهرة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وخلفه الهلال برصيد 6 نقاط.

وقال مدرب مودرن فيوتشر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يرحب بالهلال الليبي في مصر بلده الثاني، مؤكداً أن المباراة ستكون حاسمة للتأهل بالنسبة للفريقين بعد ضمان اتحاد العاصمة الجزائري الصعود بشكل رسمي.

وأضاف: "أتمنى أن يحالفنا التوفيق ونضمن التأهل لأننا نطمع في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول لربع النهائي لأول مرة، وهدفنا أن نصل لأبعد نقطة في الكونفيدرالية".

وأشار إلى أنه متفائل بتجربته مع فيوتشر، خاصة أنه يملك مجموعة من اللاعبين الموهوبين والمتميزين، ولكنه متواجد منذ فترة قصيرة ولم يحصل على الوقت لوضع بصمته.

وتابع: "بخلاف ضيق الوقت فالفريق يحارب الإجهاد وضغط المباريات، لعبنا في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي، ثم ضد سموحة بالإسكندرية أمس الأول الخميس، ثم سنلعب غداً ضد الهلال".

وأوضح أنه يراهن على دوافع التأهل لدى اللاعبين وجودتهم وخبرات بعض العناصر داخل الفريق لتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه أكد أحمد عاطف مهاجم الفريق أن المباراة ضد الهلال مختلفة ولها حسابات خاصة لأن الجميع لديه هدف واحد وهو الصعود لربع النهائي.

وأشار إلى أن فيوتشر لم يتأثر برحيل بعض لاعبيه في شهر يناير الماضي، والجميع على قلب رجل واحد كما أن الفريق يملك لاعبين على أعلى مستوى.

وعن احتمالية انضمامه لمنتخب مصر، قال عاطف: "المجال الآن ليس مطروحاً للحديث عن الانضمام للمنتخب فالتركيز بالنسبة لي ولجميع اللاعبين ينصب على الفريق وحسم التأهل لربع النهائي".