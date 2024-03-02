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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3200 زلزال يثير مخاوف حدوث ثوران بركاني في أيسلندا

صدى البلد

تواجه أيسلندا مخاوف متزايدة من الثوران البركاني حيث هزت سلسلة من أكثر من 3200 زلزال المنطقة الجنوبية الغربية. وتم إخلاء بلدة غريندافيك الواقعة في مركز الزلزال وسط مخاوف من نشاط بركاني وشيك. ومع تحرك الصهارة بسرعة تحت الأرض، تحذر السلطات من احتمال ثورانها في أي لحظة.

سرب الزلازل: تشهد أيسلندا زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي، حيث تم تسجيل أكثر من 3200 زلزال في المنطقة الجنوبية الغربية.


إخلاء جريندافيك: أمرت السلطات بإخلاء جريندافيك، وهي بلدة قريبة من مركز الزلزال، مشيرة إلى مخاوف بشأن ثوران بركاني محتمل.


تهديد وشيك: مع اكتشاف الصهارة وهي تتحرك تحت الأرض بوتيرة متسارعة، يحذر الخبراء من احتمال ثوران النشاط البركاني دون سابق إنذار، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمعات المجاورة.


مراقبة البراكين: تراقب السلطات الأيسلندية الوضع عن كثب وتقدم تحديثات منتظمة للمقيمين. فرق الاستجابة للطوارئ على أهبة الاستعداد للمساعدة في عمليات الإخلاء وتقديم الدعم للمناطق المتضررة.


تدابير السلامة العامة: نحث السكان في المناطق المعرضة للخطر على البقاء يقظين واتباع أوامر الإخلاء الصادرة عن السلطات. وتجري جهود الاستعداد لضمان سلامة ورفاهية السكان في حالة حدوث ثوران.

وأثار تزايد النشاط الزلزالي في أيسلندا، والذي تميز بآلاف الزلازل، مخاوف من احتمال حدوث ثوران بركاني. ويؤكد إخلاء جريندافيك خطورة الوضع، حيث تتخذ السلطات إجراءات استباقية لحماية الأرواح والممتلكات. 

وبينما تستعد المنطقة لنشاط بركاني محتمل، تعد جهود المراقبة والتنسيق المستمرة أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر وحماية المجتمعات من الأذى. 

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