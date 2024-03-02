غانتس يزور واشنطن ولندن وسط تكهنات بخلافته لنتنياهو

في تطور ذكرته سكاي نيوز البريطانية، تم التأكيد علي زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الشخصية السياسية الرئيسية، كلاً من واشنطن والمملكة المتحدة. ولم يتم الكشف عن الغرض من هذه الزيارات، مما أثار تكهنات في الأوساط الدبلوماسية ووسائل الإعلام.

يشير مسار رحلة غانتس إلى مشاركة دبلوماسية كبيرة، ومع ذلك لم يتم الكشف رسميًا عن الطبيعة الدقيقة لجدول أعماله. وقد أدى ذلك إلى التخمين حول الدوافع المحتملة وراء الزيارة، مع ظهور تساؤلات بشأن وضع مفاوضات وقف إطلاق النار وإمكانية إجراء مناقشات حول خلافة نتنياهو.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن على علم في البداية بخطط سفر غانتس، مما أضاف عنصرًا من المؤامرة إلى الوضع.