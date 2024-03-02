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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب يشارك باجتماعات أعمال الدورة 18 لمؤتمر اتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي

وفد النواب المصري
وفد النواب المصري باتحاد مجالس دول التعاون الاسلامي

استقبل السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، المستشار احمد سعد، وكيل أول مجلس النواب المصرى والأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لدى وصولهما إلى ابيدجان، للمشاركة في اجتماعات أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من ٢ إلى ٥ مارس الجاري.


كما كان في استقبال وفد مجلس النواب المصرى نائب رئيس الجمعية الوطنية الايفوارية عامي كامارا ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايفوارية المصرية سامي مرهي ، وبعض أعضاء الجمعية الوطنية الايفوارية.


ومن المقرر أن يشارك وفد مجلس النواب المصرى في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية البرلمانية في ٢ مارس الجاري قبل المشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الاتحاد في ٤ مارس الجاري

 

 كما سيلتقي المستشار وكيل أول مجلس النواب مع عدد من رؤساء برلمانات الدول المشاركة على هامش أعمال المؤتمر.

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