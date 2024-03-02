بعد الإنزال الجوي الأمريكي الأول لـ38 ألف وجبة|بايدن يعد بزيادة تدفق المساعدات لغزة

استجابة للوضع الإنساني المتردي في غزة، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة إيصال المساعدات إلى المنطقة بعد أول عملية إسقاط جوي أمريكي للمساعدات الإنسانية في القطاع.

ووفقًا لما نشرته سي إن إن، أكد “بايدن” على عدم كفاية مستويات المساعدات الحالية، قائلاً: "إن حجم المساعدات المُتدفقة إلى غزة ليس كافياً تقريباً وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للحصول على المزيد من المساعدات".. ويعكس هذا البيان المشاعر التي عبر عنها الرئيس حينما تمخض وقرر إسقاط مساعدات لحماية حياة الأطفال، حيث أكد أن الولايات المتحدة "ستصر" على أن تسمح إسرائيل بالمزيد من الشاحنات والطرق لتسهيل زيادة توصيل المساعدات إلى سكان غزة.

وقد تأكدت خطورة الوضع في غزة من خلال التحذيرات التي أطلقتها وكالات الأمم المتحدة من خطر المجاعة الوشيك لنصف مليون شخص في المنطقة. ووجهت انتقادات لخطط الولايات المتحدة لإجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية، حيث أعرب عمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون عن مخاوفهم بشأن الفعالية. بالإضافة إلى ذلك، واجهت إسرائيل اتهامات بعرقلة الجهود الإنسانية في غزة، مع ادعاءات بوجود نمط واضح من العرقلة.