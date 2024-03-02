فرصة للهبيدة .. منشور لاذع من ناقد رياضي بسبب محمد صلاح

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، على اختيار 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس.



وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "المنتخب فى الامارات ..بدون صلاح بتوصية من ليفربول ..لعدم جاهزيته .. " فرصة للهبيدة .. يطلعوا عقدهم " ..فى نجم مصر الاسطورة "

قائمة محترفين منتخب مصر لمعسكر شهر مارس

محمد صلاح - أحمد حجازي - محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمد شريف".



ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 22 مارس المقبل، وإذا حقق الفوز سيواجه الفائز من مباراة تونس مع كرواتيا، وذلك على هامش بطولة الإمارات الودية.