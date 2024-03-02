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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي القناة بطلا لكأس مصر للدارتس

صدى البلد

توج نادي القناة ببطولة كأس مصر للدارتس التي استضافها نادي الصيد فرع أكتوبر خلال الفترة من 29 فبراير الماضي إلى 2 مارس  الجاري 2024  في منافسات الفردي رجال وسيدات وتحت 18 سنة شباب وآنسات وذوي الهمم وشارك فيها 80 لاعبا ينتسبون إلى تسعة أندية واستحوذ  لاعبو نادي القناة على كل المراكز في كل المنافسات باستثناء المركز الأول في منافسات الفردي رجال والذي توج به لاعب نادي بورفؤاد محمد غريب وجاءت النتائج كالتالي:
فردي رحال:
1. محمد غريب عبد السميع.
2. يوسف حمدي كامل.
3. محمد محمود عبد العزيز.
3. يوسف محمد جمعة.

فردي سيدات:
1. مريم حمدي كامل.
2. ندى محمود عبد العزيز.
3. علياء ابراهيم صبح.
3. كنزي حمدي كامل.

فردي شباب تحت 18 سنة:
1. محمد حسن رشيدي
2. سيف الدين وائل محمد
3. عابد صالح
3. أحمد محمد جمعة

فردي أنسات تحت 18 سنة:
1.مريم حمدي كامل.
2. سندس احمد ابراهيم.
3. مريم اشرف الفخراني.
3. كنزي حمدي كامل.
وفي حفل الختام قدم  الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري  والعربي والأفريقي للدارتس وجودة أبو النور عضو مجلس  الإدارة  والدكتور سامح نائب مدير النشاط الرياضي في نادي الصيد فرع أكتوبر والدكتور جاسر الشاعر رئيس نادي بورفؤاد ونائبه أشرف حجاج ومروة عبد المجيد عضو مجلس  وأمين صندوق نادي بور فؤاد  شهادات التقدير والميداليات والكؤوس للفائزين. 

يذكر أن النسخة الحالية من كأس مصر للدارتس هى المؤهلة للمشاركة في البطولة العربية للدارتس وكأس أفريقيا الأولى للدارتس في تونس خلال الفترة من 24 إلى 28 من شهر أبريل المقبل.

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