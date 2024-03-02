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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والترجي يرفعان راية العرب| الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

انتهى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المجموعات الأربعة في البطولة مساء اليوم السبت، ومن خلال ذلك نرصد لكم الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي.

الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي:

المجموعة الأولى تأهل عنها كل من صن داونز الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 13 نقطة، ومازيمبي الكونجولي ثانيا برصيد 10 نقاط، وودع البطولة عن تلك المجموعة نواذيبو الموريتاني الثالث برصيد 5 نقاط، وبيراميدز المصري الأخير برصيد 5 نقاط.

والمجموعة الثانية تأهل عنها كل من أسيك ميموزا الإيفواري في الصدارة برصيد 11 نقطة، ونادي سيمبا التنزاني وصيفا برصيد 9 نقاط، وودع البطولة عن تلك المجموعة كل من الوداد المغربي الثالث برصيد  نقاط، وجوانينج جالاكسي البتسواني الأخير برصيد 4 تقاط.

والمجموعة الثالثة تأهل عنها كل من بترو إتليتيكو الأنجولي في الصدارة برصيد 12 نقطة، والترجي التونسي ثانيا برصيد 11 نقطة، وودع البطولة كل من الهلال السوداني الثالث برصيد 5 نقاط، والنجم الساحلي التونسي الأخير برصيد 4 نقاط.

والمجموعة الرابعة تأهل عنها كل من الأهلي المصري في الصدارة برصيد 12 نقطة، ويانج أفريكانز التنزاني ثانيًا برصيد 8 نقاط، وودع البطولة كل من شباب بلوزداد الجزائري الثالث برصيد 8 نقاط، ونادي ميدياما الغاني الأخير برصيد 4 نقاط.

وسوف يجرى قرعة لتحديد مباريات دور ربع النهائي بين متصدري المجموعات وصيف كل مجموعة.

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