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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: 21 ميزة للأسرة حال الاكتفاء بطفل واحد في مشروع القانون الجديد.. فيديو

النائبة منى عمر
النائبة منى عمر

قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتقديم بعض الحوافز لتنظيم النسل، بدلاً من الحملات الإعلامية لنشر الوعي التي لم تأت بالأهداف المرجوة.

وأضافت "عمر"، خلال حوارها مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  أن  هناك صعوبة في إقناع المواطن بتنظيم النسل، بدون تقديم مجموعة من المحفزات التي تؤدي إلى تنظيم النسل.


وأشارت إلى أنها حصلت على دعم 60 نائب للمشروع القانون الذي تقدمت به الخاص بتنظيم النسل، حيث سيطبق القانون على المتزوجين بعد  الموافقة على القانون، وليس قبله، وينص القانون على إعلام المتزوجيين بـ21 ميزة حال الاكتفاء بطفل  أو طفلة واحدة.

ولفتت إلى أن مصر تزيد مليون نسمة كل عامين، وإذا صدر القانون، ووجدنا انخفاض في معدل المواليد، فهذا يعني أن القانون حقق الأهداف المروجوة، وإذا لم يحقق هذه الأهداف، فسيتم العمل على تقديم المزيد من الحوافز.

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