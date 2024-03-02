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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يتهمون بريطانيا وأمريكا بالتسبب في «خلل» لـ كابلات الاتصالات بالبحر الأحمر

البحر الاحمر
البحر الاحمر

قالت وزارة النقل التابعة لجماعة الحوثي في ​​اليمن، اليوم السبت، إن هناك 'خللا' في كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأحمر نتيجة تصرفات السفن البحرية الأمريكية والبريطانية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، إن هذه التصرفات 'عرضت أمن وسلامة الاتصالات الدولية وتدفق المعلومات للخطر'.

وجاء في البيان أن 'أي خلل في هذه الكابلات نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قبل السفن البحرية الأمريكية والبريطانية يمثل تهديدا خطيرا للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم'.

وأطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، طائرات مسيرة وصواريخ متفجرة على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر 2023؛ احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة ضربات ضد أهداف للحوثيين ردا على ذلك.

جماعة الحوثي اليمن كابلات الاتصالات البحر الأحمر السفن البحرية الأمريكية والبريطانية

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