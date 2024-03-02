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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من محاولات تأجيل مباراة سوار الغيني

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عن طلب مسؤولي نادي سوار الغيني تأجيل مباراة الفريق امام الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بسبب تأخر وصول بعثة بطل غينيا.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك " الزمالك رفض بشكل رسمي تأجيل مباراة سوار الغيني، مجلس الادارة رفض بشكل تام تأجيل المباراة حتي و لو ساعتين و حتي الان مصير المباراة غير معلوم"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.
 

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